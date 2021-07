Ángela Aguilar: reprocha malas palabras de Karol G al cantar con mariachi

Ciudad de México.- Ángela Aguilar externó su descontento con Karol G después de la presentación que realizó la colombiana durante su participación en los Premios Juventud.

Luego de que Noelia explotara contra la intérprete de “Bichota” por no respetar la música vernácula, la hija de Pepe Aguilar reprochó un detalle de su colega durante su show en la gala celebrada la semana pasada en Miami.

No me pareció, me pareció que la música mexicana es universal y todos la pueden cantar, no me gustó las malas palabras que usó, se me hizo un poco feo, pero lo demás me encantó