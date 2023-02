Ángela Aguilar emprenderá acciones contra quienes hayan filtrado sus fotomontajes

Ciudad de México.- Ángela Aguilar aseguró que se irá con todo contra quienes publicaron un fotomontaje de ella en redes sociales.

Durante el lanzamiento de un perfume inspirado en su abuela Flor Silvestre, la cantante aseguró que emprenderá acciones legales contra los responsables.

TE puede interesar: Pepe Aguilar confirma que Ángela empleará Ley Olimpia por fotomontajes de ella

El respeto al derecho ajeno es la paz, a mí me faltaron al respeto, y por ende, voy a actuar, ahora sí que con todo el peso de la ley. Yo creo que tengo una gran responsabilidad, tengo una plataforma bastante grande, de mucha gente que me apoya, de mucha gente que me quiere, de mucha gente que busca ver cosas de mí”, manifestó la intérprete.

Ángela Aguilar buscará justicia.

Ángela Aguilar buscará justicia

Debido a que este incidente la llevó a conocer a varias mujeres que se identifican con su caso, la hija de Pepe Aguilar recalcó que no se quedará de brazos cruzados y buscará justicia.

Te puede interesar: Ángela Aguilar deleita a su seguidores con esta fotografía

“Ahora con consciencia, me queda claro que tiene que terminar, tiene que acabarse, así que pues yo canto rancheras, pero los abogados se encargan de hacer lo que los abogados hacen, así que pues yo me quedo tranquila sabiendo que en mis manos ya no quedó”, expuso.

Fotos: Cortesía Instagram

Por último, Ángela Aguilar aseguró que gracias a sus seres queridos es que tiene toda la valentía para no desistir con el proceso legal.

Te puede interesar: Ángela Aguilar cumple el sueño de una de sus fanáticas

“Yo creo que la fuerza más grande que tengo es mi familia, y el amor que tengo por lo que hago, y la honestidad con la que lo hago”, remató.