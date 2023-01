Pepe Aguilar confirma que Ángela empleará Ley Olimpia por fotomontajes de ella

Ciudad de México.- El nombre de Ángela Aguilar se ha visto manchado, ya que en internet circulan unas fotografías de un supuesto video íntimo filtrado.

Después de que la cantante desmintiera que las fotos que hay en la red son de ella, manifestó que recurrirá a la Ley Olimpia para defenderse de la violencia digital, y ahora su padre fue quien ratificó dicha acción.

''Claro que se va a investigar, de hecho, está tipificado ya en la ley, el delito se llama Violencia sexual digital, de acuerdo a la Ley Olimpia”. Explicó Pepe Aguilar en entrevista con el periodista Javier Poza.

La denuncia correcta

De la misma manera, el cantante reveló que como familia han buscado a las personas más informadas sobre este tema para hacer la denuncia correcta.

Nosotros hablamos con Olimpia, de plano, porque es una persona activista que está muy clara de todas estas situaciones y Ángela lo que quiere, y ya hablará ella en su momento, es ayudar a toda la gente que no se puede ayudar como a ella se le puede ayudar... Yo creo que se tiene y se debe tomar este caso como un ejemplo, definitivamente, para que no se le haga fácil a la gente que puede hacer esto, como no se le hace fácil matar a alguien en la calle”

Declaró el cantante.

Por último, y pese a que se escuchaba relajado e incluso sonriendo al hablar del tema, el intérprete recalcó lo importante que es denunciar estos incidentes digitales.

“No hay que normalizar este tipo de cosas y la tecnología sirve para otras cosas, yo creo que no se pensó en utilizar, o quién sabe, en este tipo de cosas, el poder manipular imágenes […] y sí hay que perseguir con todo, esto no es para reírse, simplemente yo no tomo tan enserio las redes para nada, no me engancho, pero esto ya es pasar a otro tema”, manifestó al respecto.