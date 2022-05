¿Ángela Aguilar de cantante a pintora?

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Aguilar a sus 20 años se ha posicionado como una de las artistas más importantes del país gracias a su larga trayectoria en la música Regional Mexicana, su voz y belleza han conquistado el corazón de miles de mexicanos.



A pesar de todas las polémicas que ha enfrentado la cantante en los últimos meses ha optado por enfocarse en su carrera musical y mantenerse en contacto cercano con sus fanáticos por redes sociales.



Fue por medio de su cuenta de Instagram que Ángela compartió para todos sus seguidores que al parecer tiene otra habilidad artística, que por primera vez ha dejado ver y comprobar que también es buena para eso.



En la fotografía se puede ver a la intérprete de “En Realidad” dibujando en una pared, la silueta de unos ojos, pero toda la imagen aparece en blanco y negro y dejó ver la minicintura que mantiene.





Además se puede ver el outfit completo por parte de Ángela que utilizó unos jeans, acompañado de un top negro, seguramente para sentirse más cómoda a la hora de realizar parte de su arte.



Sin duda la hija menor de Pepe Aguilar no deja de sorprender a sus fanáticos, quienes seguramente hicieron llegar sus buenos deseos y muestras de cariño ante la pintura que a pesar de no estar terminada deja en claro su talento.



Hay que recordar que actualmente la cantante mexicana se encuentra cubriendo alguna de las fechas por parte de la gira musical ‘Jaripeo Sin Fronteras’ acompañada de su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo Aguilar.

Durante una entrevista para el canal Cheleando con las estrellas, Ángela Aguilar comentó que cuando era más pequeña solía tener muchos pretendientes, que constantemente le llegaban a regalar cartas y detalles en su conquista.



Fui coqueta y mi papá me regañaba mucho, mucho... El Día de San Valentín yo era ‘la niña’ en la escuela, entonces me llegaban en el locker las cartas, las flores y los chocolates y mi papá me preguntaba ¿quién te dio eso? Y no sé cuánto, pero muy divertido, o sea nunca fue como ningún problema”, contó Ángela.