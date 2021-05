Ángela Aguilar apagó el teléfono tras el acoso cibernético por el Himno Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Aguilar rompió el silencio sobre los ataques que ha recibido desde su criticada interpretación del Himno Nacional Mexicano en la pelea de Saúl “El Canelo” Álvarez el pasado fin de semana.

Las críticas y los duros comentarios contra la hija de Pepe Aguilar llegaron a tal grado que varios internautas pidieron a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) que multaran a la joven cantante por supuestamente entonar mal dicha composición patriótica.

En entrevista con Javier Poza, la cantante confesó que se vio obligada a apagar su celular luego de los imparables ataques en su contra, pues es la primera vez que se enfrenta a una situación como esta.

“Sí me saqué muchísimo de onda, específicamente porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra, y cada vez que abría el celular… o sea, mejor apagué el celular. Era algo un poco fuerte para mí”, declaró Ángela.

La intérprete de “La Llorona” aseguró que jamás cambió la letra de la canción, sino que algunas notas quiso hacerlas un poco más largas de lo acostumbrado. dijo que Pepe Aguilar bromeó con que la pelea, tuvieron que cancelarla por su mala interpretación.

Aunque jamás había sido objeto de escándalo o polémica, Ángela se defendió y piensa que este suceso no va a definirla como cantante.

“Creo que esto no me define como artista, al revés, me define como artista cómo saque la situación, en el sentido en que no tenía audio y estaba en un estadio de 70 mil personas”, resaltó Aguilar.

TATARANIETO DEL COMPOSITOR DEL HIMNO DEFIENDE A ÁNGELA

Juan Ortega, el tataranieto de Francisco González Bocanegra, quien fuera compositor del Himno Nacional Mexicano, defendió a Ángela Aguilar, al decir que su entonación fue correcta, porque el compás con el que se escribió en 1853, es tal como lo hizo la joven.

"El ritmo original es un compás de 4/4, es decir, que es mucho más lento que lo que se canta en la actualidad, en la actualidad se canta en un compás de 2/4, cuando en realidad es de 4/4, es un compás de marcha militar pero mucho más lento”, explicó Juan a Javier Poza.