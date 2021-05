Ángela Aguilar explota por la crítica de su padre a su entonación del Himno Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Aguilar ha estado en boca de todos luego de interpretar el Himno Nacional de México en la pelea de Saúl “El Canelo” Álvarez en contra de Billy Joe Saunders.

La joven artista fue duramente atacada por su supuesta “mala entonación”, y aunque su padre Pepe Aguilar quiso darle una crítica constructiva, ella está harta del tema.

El cantante de “Por mujeres como tú” realizó una transmisión en vivo a través de sus historias de Instagram donde se mostró consternado por los ataques en contra de su hija y la “capacidad de argüende de las redes sociales”, como él lo dijo.

Aunque está de acuerdo en que su hija cometió algunos errores, consideró que varios de los detractores de Ángela sólo buscan hacerle daño.

“Bola de borregos no saben ni qué fregados están diciendo, para empezar el himno, no se canta, se entona, ¿ok?, para empezar (…) Ni moduló, ni modificó la melodía, nada más lo estaba cantando más lento y está mal cantado”, aseguró.

” A ver güeyes ¿por qué van ahí a gastarse su lana con cabr*nes que hacen playback? Eso sí está a toda m*dre ¿no?sólo por que está de moda ¿verdad? No, no, no, no a mí no me salgan con tarugadas (…) hubo un error pero no lo que dicen”, confirmó.

Lo que sí, reconoció que Ángela no debió recitar el Himno Nacional de forma tan pausada y en un ritmo al que no estamos acostumbrados.

“Sí, hubo un error, claro que la regó. ¿En qué la regó? Yo se los voy a decir. La regó en que lo cantó como si se hubiera tomado una pastillas de 'slow me down'. (Tiene) 17 años, la regó. No es para justificarla, sí la regó, punto y ya”, indicó el artista.

En ese momento, se escucha la voz de la joven reaccionando molesta al comentario de su padre, y de su hermano Leonardo que también pedía explicar qué hizo mal Ángela.

Oigan, no me ayuden más. Gracias”, se oye decir a Ángela.

SEGOB NO SANCIONARÁ A ÁNGELA AGUILAR

Algunos internautas exigieron a la Secretaría de Gobernación que multara a Ángela Aguilar, debido a que, supuestamente, habría modificado la canción para interpretarla en el AT&T Stadium.

Sin embargo, la institución ya se pronunció al respecto, y negó que la intérprete de “La Llorona” haya violado algún artículo o regla que amerite una sanción.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Gobernación explicó que Ángela no será multada debido a que ella no modificó de ninguna forma la letra de la canción.

“Gobernación informa que la cantante Ángela Aguilar no contravino los artículos 38 y 39 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Ayer en un evento deportivo entonó el himno nacional y la interpretación no tuvo alteración en la letra”, cita Segob.

El mensaje fue acompañado con una tarjeta informativa en la que exhorta a la comunidad artística a respetar el artículo 38 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.