Pepe Aguilar admite que Ángela Aguilar sí la regó y así la defiende

TIJUANA, B.C.- “Sí hubo error, claro que la regó. No es para fusilarla, pero si la r regó , la rego en lo que canto como si hubiera tomado unas pastillas de slow me down, ok, pero eso no tiene nada que ver con lo que la están criticando”, dijo Pepe Aguilar al defender a su hija Ángela.

El pasado sábado, Ángela Aguilar cantó el Himno Nacional Mexicano previo a la pelea de Saúl “El Canelo” Álvarez en Texas, teniendo un pequeño detalle técnico que le valió la crítica y meses de la audiencia.

Como era de esperarse, y ante el antecedente de otras participaciones en el mismo tenor, la atención del público y los televidentes se centró justo en eso, dejando malamente el resto de la participación de los Aguilar, Pepe y Leonardo, por un lado.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que Pepe abrió ventana en un live ante unos 3 mil 500 seguidores, para dar su punto de vista, pero sobre todo reconocer que la falta de experiencia de su hija, le hizo esa jugada.

“Ni moduló ni modificó, solo lo estaba cantando más lento y estaba mal cantando, definitivamente.

Cuando sale Ángela, los audífonos que traía no servían, no se oían y el error de Ángela ahí es de que se hubiera olvidado de eso, entonces si no tienes experiencias vas a cantar más lento, porque vas a tratar de compensar y tratar de llegar a eso”, sostuvo Pepe.

Lamentó que siendo un gran evento, el primero de muchos tras la pandemia con una gran asistencia, más de 73 mil personas, y que todo lo que se destaque es este detalle de su hija más pequeña.

No es pretexto y sí la regó, si vas y te montas en un escenario y vas a salir así tendrías que tener la capacidad de salir de ese problema, pero no la tuvo”, reiteró Pepe sobre Ángela de 17 años de edad.

Por su parte, la nieta de Flor Silvestre, agradeció las muestras de cariño hacia ella y su familia en esta participación en la justa boxística.

“Muchas gracias a todos por un maravilloso regreso a los escenarios. Gracias a él ‘Canelo’, a Pepe Aguilar y a Leonardo por invitarme a un musical tan especial.

“Con problemas técnicos y entonaciones lentas estoy tan agradecida. Gracias por tanto apoyo y amor siempre. Les mando besos a mis angelitxs”, escribió la intérprete de “Realidad”.