Anette Michel se queda en MasterChef

CIUDAD DE MÉXICO.- Anette Michel regresa a su casa, pues luego de ser relacionada con Televisa, ahora volverá a Tv Azteca como conductora de la nueva temporada de “MasterChef México”.

Aunque la propia Anette se había despedido del proyecto, ahora volverá a ser la presentadora principal del reality show de cocina que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la televisora del Ajusco.

Sandra Smester, directora general de contenidos y distribución de Tv Azteca, fue quien confirmó esta información a “Ventaneando”, luego de que los periodistas le preguntaran si Anette planeaba renunciar al programa culinario.

Anette no me ha dicho que no, entonces sí, ella seguirá siendo la conductora de MasterChef”, señaló.