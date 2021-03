CONFIRMADO: Anette Michel se va de Tv Azteca tras 25 años en la televisora

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que era rumor finalmente está confirmado: Anette Michel no sólo deja MasterChef, sino también Tv Azteca.

La famosa, que ha sido conductora del famoso programa de cocina desde 2015, se despidió del proyecto para retomar su carrera como actriz.

La noticia fue confirmada por Pati Chapoy a través de “Ventaneando”, donde dio a conocer que Anette ya no forma parte del talento actual de Tv Azteca.

“Sí, es el último programa de nuestra querídisma compañera Anette Michelle, que tomó la decisión de salirse, por ahora, de Televisión Azteca, no tiene propuesta en ningún otro lado. Pero ella tomó la decisión por ahora de alejarse”, dijo horas antes del último episodio de MasterChef México.

Los otros conductores de la emisión se mostraron consternados, y halagaron el talento de Anette.

“Es de las pioneras de Azteca. Estudió en el CEFAT (el Centro de Formación Actoral)”, dijo consternado Pedro Sola.

La propia Anette confirmó en “Todo para la mujer” que su contrato con Azteca ya no era vigente, y que de hecho buscaba oportunidades para volver a la actuación en cualquier lado, incluido Televisa.

“Sí, por supuesto. Sí lo extraño mucho (actuar). Y la verdad es que mis seguidores y la gente que ha estado conmigo a lo largo de mi aventura actoral y de mi carrera en general pues también me dicen ‘Oye, Anette, ¿y cuándo?’. Entonces sí he hecho casting. He ido a Netflix, también a empresas independientes, a cine... de todo, ¿no?”, mencionó.

“Hoy puedo trabajar donde sea, pero todavía no estoy en ningún lugar, porque todavía no he tomado una decisión de qué es lo que sigue para mí. Esa es la verdad”.