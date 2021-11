Anel Noreña revela nuevos detalles de su relación con Andrés García

Ciudad de México.- La actriz Anel Noreña apareció de nuevo en los medios de comunicación en un evento dedicado a José José y reveló detalles sobre la relación que mantuvo con Andrés García.

Tras la confesión de García donde exteriorizó que en su juventud fue amigo íntimo de la ex modelo y que al mismo tiempo ella dijese que eran ''amigos con derecho'' ahora la exesposa de 'El príncipe de la canción' fue cuestionada de nuevo por ello.

“¡Qué lindo que se acuerde! ¿no?, además hace tantos años que no lo veo, pero fuimos muy amigos, claro que sí”, manifestó Noreña ante las preguntas de los reporteros.

Andrés ayudaba a Noreña a encontrar a José José

Sin embargo, la madre de los hijos mayores de José José destacó que don Andrés era la persona que la ayudaba a buscar al intérprete cuando este se ausentaba de su hogar por varios días.

“Realmente él más bien me ayudaba cuando ya casada, Pepe se me perdía, porque no había seguridad. Él me lo encontraba”, remarcó Anel.

Asimismo, la ex actriz subrayó que García fue su apoyo en esos momentos. “Sí, al respecto, claro que sí. Fue mi amigo, pero hoy se trata de la ofrenda de José, claro que sí, que se cuide mucho, que tengo recuerdos muy bonitos de él, y que le deseo salud”.

''Se me ven las pechugas''

Finalmente, y fiel a su estilo, Anel Noreña dio a conocer el motivo por el que no quería detenerse a responder las preguntas que los reporteros le hacían.

“Saben que siempre estoy a sus órdenes, pero mi saco se abre y se me ven las pechugas, no los puedo atender más porque se me salen las pechugas y no está tan bien, yo no pensé que mi brasier estaba tan escotado… ¡perdón!”, explicó antes de retirarse.