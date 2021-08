Anel Noreña comienza a cobrar las regalías como única heredera de José José

Ciudad de México.- Anel Noreña, heredera de José José, ya recibió una cita con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), para poder expedir los recibos de cobro que la disquera Sony le exige y así poder pagarle las regalías por la venta de discos del “Príncipe de la Canción”.

“Ahorita estamos con la cereza del pastel gracias a Dios, tenía que tener una cita con el SAT y me la acaban de dar, porque estaba cerrada, si, estamos en los últimos toques”, dijo contenta la exmodelo en entrevista para el programa Ventaneando.

Sobre el objetivo de esta cita, Anel explicó:

Que el SAT reconozca mi testamento, la sucesión, mis papeles que ya están dichos y puestos por el juez, pero la compañía disquera quiere que estén con el SAT también”.

Las regalías de José

A la pregunta directa sobre si es para empezar a recibir las regalías del intérprete de “Gavilán o Paloma”, dijo: “yo pienso que sí, que ya no falte mucho […] Ahora con todas las plataformas no sé cómo sea… desde luego que es diferente a cuando estábamos nosotros al frente de todo, pero no sé, el chiste es que se escuche más y más”.

En relación de lo que le dice la disquera para pagarle las regalías y las ventas de discos, Noreña detalló: “que cuando sea el momento preciso y tengan todos los papeles y este es el último que les falta”.

Finalmente, la exesposa de José José confirmó que está en espera de las cortes de Estados Unidos para protocolizar el testamento del cantante en dicho país y demostrar de esta manera que es la única heredera del artista.

“En cuanto me den la cita en el juzgado (de Estados Unidos), todos los papeles están allá, ya tienen conciencia de que no es Sarita la única hija, entonces estamos esperando nuestra cita. Creo que no hay nada que mate a un testamento”, comentó.