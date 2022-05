Andrés García se mantiene en reposo tras una caída

Ciudad de México.- La salud de Andrés García sigue siendo un problema para el actor, pues reveló que sufrió una caída que lo tiene en reposo.

El actor había sido hospitalizado tras recibir la visita de la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, sin embargo ahora se trató de un desplome que lo regresó a la cama.

“De repente me caí porque la rodilla dejó de funcionar”, contó el artista de 80 años en un enlace con sus seguidores revelando que debido a esta situación se encuentra en cama.

Narra a sus seguidores su estado de salud

“Y entonces me golpeé con esa columna, me golpeé con la repisa, con el palo de… se me metió aquí, todavía me duele el corazón, en la costilla y el corazón, un palo de los sombreros”, añadió.

Como se recordará, el protagonista de ‘Pedro Navajas’ se vio envuelto en la polémica tras revelarse que después de la visita de Karely a su casa de Acapulco, Guerrero, terminó en el hospital por complicaciones de salud.

Foto: Agencia México

Debido al revuelo que causó, García rompió el silencio y dio a entender que no conocía a la joven originaria de Monterrey, Nuevo León, recalcando que fue el equipo de trabajo de su canal de YouTube quien se la presentó.

La llegada de Karely Ruiz

“A esa muchacha creo que la trajeron mis camarógrafos”, explicó Andrés, quien indicó que la idea surgió después de que él le diera a conocer a su equipo que quería tener invitados en su programa, entre ellos otros actores, modelos y celebridades, y por ese motivo llegó la regiomontana.

La interacción entre Andrés y la joven de 21 años provocó gran polémica, pues en el video compartido en YouTube se puede ver a Ruiz paseando por su casa en bikini y sentándose en sus piernas, mientras el actor le dedica algunos “piropos”.

