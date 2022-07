Andrés García arremete contra Roberto Palazuelos y lo reta a un duelo con pistolas

Andrés García no mostró su enojo con Roberto Palazuelos al escuchar su nombre durante la entrevista que concedió al programa De primera mano.

El intérprete de 81 años lanzó todo tipo de maldiciones contra el llamado “Diamante Negro”, asegurando que amenazó a su familia tras las diferencias que sostuvieron luego de que García declaró públicamente que él sería su heredero y Palazuelos minimizó sus bienes cuando lo acusaron de estar interesado en quedarse con ellos.

Desgraciadamente Roberto Palazuelos no está para nada bien, no quiero adelantarle nada, porque voy a… no sé si deba decirlo en este programa o no se los pueda decir… Roberto Palazuelos es una mierd*. Lo levanté desde chiquito, le enseñé lo que pude, y ahora que me ve que estoy cojo, que no puedo caminar, y que tengo una debilidad tremenda […] ahora se pone a decir pende%&* de mí, entonces le voy a mandar un mensajito a Robertito “Culer%&” Palazuelos”, dijo don Andrés en primera instancia.

Sin contener su enojo, el actor dijo: “Robertito te invito el 15 de septiembre, si tienes pantalones, vente a la Plaza del Carmenere y vamos a darnos un par de balazos tú y yo, culer&, 15 de septiembre 3 de la tarde, tú y yo como los hombres, culer&,15 de septiembre 3 de la tarde, ahí te espero cabr$%, y deja de hablar de mí, hijo de pu$%, hazte tu propia publicidad, pendej$%&, tú sí has hablado mal de mi y diciendo que yo no soy nadie, imagínate que yo no soy nadie, ¡hijo de la gran pu$%!, tengo 100 películas, tú no tienes ninguna cabr$%, entonces ¿quién carajos eres tú?, un pobre pende%& engreído”.

Finalmente, al respecto de su enojo y las intimidaciones a sus seres queridos, don Andrés explicó: “Hasta amenazó a mi familia… amenazó con que me iba a hacer morir de hambre y que se iba a encargar de eso… se lo dijo a uno de mis hijos, por una pende%& que el imbécil no interpretó bien, la interpretó mal porque tiene la cabeza llena de cac*, y si no le gusta lo invito el 15 de septiembre a que se venga a dar de balazos conmigo […] a ver si tienes huev%& Robertito y se quita lo hocicón, conmigo no ande jugando, pende%&”.

Previo a estas declaraciones, don Andrés también habló del nulo contacto que tiene con su hija Andrea, quien en días pasados grabó un video confesando su preocupación por el estado de salud del actor y externó su interés en reencontrarse con él.

“No hay relación con mi hija, no sé qué trae en la cabeza, o si cree que me ve la cara de pend$%*& o la pend#$%* es ella, algo pasa ahí, pero hace 10 años que no me habla, desapareció. Le conseguí un trabajo en Hollywood, que creo que se lo quitaron por portarse mal, un trabajo en Estrella TV, no me dijo nada y ya no me interesó ni averiguar por qué, pero parece que sí hizo cosas indebidas”, dijo al respecto.