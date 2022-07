La actriz Verónica Bravo denuncia a BBVA por deslindarse del robo de sus ahorros

MÉXICO.- La actriz que interpreta a la "Teniente Ramírez" en Backdoor confesó mediante sus redes sociales los robos que sufrió, pero después de le quitaron su celular el pasado mes de junio, le robaron todos sus ahorros por medio de la aplicación de BBVA Bancomer.

El video fue compartido en Twitter en donde Verónica Relato como fue el robo que sufrió, enfatizando que solo le arrebataron el celular.

"A finales de junio me robaron mi celular, solo mi celular, no me robaron mi tarjeta, no me robaron mi cartera, solo mi celular", comenzó a explicar.

La actriz explicó que no sucedió lo mismo con otras plataformas que igual tenía en su dispositivo, además que no guardaba información confidencial.

"Mi celular no tenía guardadas mis contraseñas, no tenía foto de mi INE, no tenía absolutamente nada y sin embargo los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero. No pasó lo mismo con la de Santander, solamente con la de BBVA", declaró visiblemente molesta.

Oigans, échenle ojo al vídeo de Verónica. pic.twitter.com/fcqadZxoe3 — Ricardo (@ricardorodzzz) July 24, 2022

Menciono su enojo pues eran los ahorros de toda la vida y pese a la inmediatez con la que hizo el reporte en el banco y trató de contactarlos para pedirles su ayuda, sin embargo no recibió ninguna respuesta.

Tras su terrible experiencia, Verónica Bravo reiteró que hará todo lo posible para que la institución le haga caso y aprovechó para mandarle una recomendación a todos los usuarios de redes: "Este video es el cumplimiento de la advertencia que les hice. Voy a agotar mis recursos mediáticos y voy a pedirle a toda la gente que quiera apoyarme que comparta este video para que todos los usuarios sepan que la aplicación de BBVA Bancomer no es segura, es fácil de usar, pero no es nada segura".

Dichos comentarios en las redes sociales han sido tendencia en redes sociales y muchos usuarios han compartido situaciones similares que han tenido con el banco y tampoco han tenido respuesta.