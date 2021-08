Andrea Noli reacciona ante posible prueba de ADN entre Jorge Salinas y su hija

Ciudad de México.- La actriz Andrea Noli respondió acerca de las declaraciones de Jorge Salinas, la hija de ambos, Valentina y que hasta la fecha él no reconoce.

Noli está de acuerdo en que si se diera un acercamiento entre padre e hija debería ser en privado.

Sin embargo destacó que el galán de telenovelas hasta el momento no ha tenido intenciones de hacerlo.

Claro que se tiene que arreglar en privado, me parece que es lo más… porque además es una cuestión legal, es una cuestión moral, es una cuestión que se tiene que hacer… es sensible, supongo que si en algún momento se diera sería de manera privada, pero por ahora no hay nada más que palabras, y las palabras se las lleva el viento”, explicó la actriz en entrevista para el programa Hoy.

Por último, al ser cuestionada sobre la posibilidad de hacerle una prueba de ADN a la joven para comprobar que realmente es hija de Salinas, Andrea aseguró que de hacer el procedimiento no sería para obtener un beneficio económico de Jorge.

“¿Para qué?... ¿para darme dinero?, no, si viniera de buen corazón algún día, si se diera una buena relación por supuesto, yo lo ofrecí cuando estaba embarazada, nunca me negué a eso, ahora no sería más que para un reconocimiento económico y repito, ni el apellido ni el dinero me interesan, entonces, lo que me interesa es la presencia, es la persona, y no para mí, sino para los hijos”, culminó.