La hija de Andrea Noli, habla sobre la posibilidad de acercamiento con Jorge Salinas

Ciudad de México.- Valentina Noli, hija de Andrea Noli y Jorge Salinas, se pronunció al respecto de tener comunicación con su padre, quien no la ha reconocido pública ni legalmente, además de la posibilidad de tener una relación con sus medios hermanos.

Luego de que Valentina le diera me gusta a una fotografía en la que aparecen los hijos mayores del actor mexicano, la joven fue entrevistada por el programa Ventaneando, y habló de la posibilidad de hablar con su progenitor.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Al ser cuestionada sobre la relación que mantiene con Gabriela Salinas Cataño, hija que Jorge procreó con Adriana Cataño, Valentina contó:

Se relaciona con la familia

Yo con Gabriela empecé a hablar hace poquito, yo creo que hace un par de meses, no sé, hace poquito, me mandó un mensaje por Instagram y hemos estado como hablando poquito, no es como que ya somos las mejores amigas del alma, o sea tampoco, pero ahí vamos, estamos intentando tener una relación bonita

De la misma manera, la hija de la actriz se dijo abierta a tener comunicación con los otros hijos de su padre. “Pues igual y sí, ahorita no es algo como que me estoy muriendo de la emoción o tampoco es como que no puedo vivir sin hacerlo, pero si se da la oportunidad yo no tendría ningún problema”.

Al llegar a la pregunta sobre si quisiera hablar con Jorge Salinas, Valentina explicó: “La misma situación que con mis otros hermanos, la verdad, o sea no es como que me voy a morir si no lo hago, pero tampoco me vendría mal si pasa, sabes, o sea, no es algo que lo necesite, claramente no lo necesito, pero no sé, no es como que lo piense todos los días de ‘¡ay, me gustaría conocerlo!, ¡no me gustaría conocerlo!’, no es algo que esté en mi mente todo el tiempo, pero si se da la ocasión, sí, y si no pues pasa nada, está como entre sí y no”.

Destacando que nunca ha tenido ningún tipo de contacto con el ahora esposo de Elizabeth Álvarez, la joven dijo no sentirse incómoda o presionada por la situación que vive con su padre. “Pues la verdad no tanto, creo que no han llegado las personas a hacerme sentir incómoda en esta situación, mi mamá siempre ha estado ahí para protegerme de todo”.

Halagos a su madre

Posteriormente, Valentina no dudó en deshacerse en halagos y cariños para su madre. “Es la mujer más fuerte que conozco, es un ejemplo a seguir, yo quiero ser como ella cuando esté grande, es una mujer muy fuerte como dices, ha pasado por muchísimas cosas, y siempre ha tenido una buena cara al respecto, o sea, si hay momentos difíciles y todo, pero siempre lo solucionamos, o sea, es un muy buen ejemplo para mí, yo la quiero muchísimo”.

Finalmente, la joven se dijo abierta al mundo de la actuación, aunque destacó sus intereses en otros campos profesionales.