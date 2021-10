Andrea Meza revela sus intenciones de dedicarse a la música

Ciudad de México.- Andrea Meza desea incursionar al mundo de la música, una vez que concluya su reinado de belleza.

La Miss Universo 2021 dijo que no descarta una carrera en el ámbito musical una vez que termine su ciclo en el concurso de belleza.

Después de compartir un video en su cuenta de Instagram donde interpreta el tema “Ojalá fuera cierto”, del cantante Christian Nodal, la modelo recibió muchos comentarios alabando su aptitud, incluso Ana Bárbara le dejó uno celebrando su talento.

Ante las preguntas sobre su gusto por la música, la oriunda de Chihuahua confesó en entrevista para el programa Venga la Alegría que a pesar de no haberse dedicado profesionalmente a esta faceta, desde niña cantaba junto a su padre.

Mi papá tocaba la guitarra y yo tocaba sus canciones. Me pone feliz, sé que estoy bien, me siento cómoda si estoy cantando. Nunca lo hice profesionalmente, pero es algo que sí me gustaría explorar”, explicó la también ingeniera en software.