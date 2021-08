Andrea Meza admite que se hizo arreglos estéticos en 2017

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Meza decidió sincerarse con sus seguidores luego de meses de especulaciones sobre su apariencia, y admitió que hace tiempo se realizó algunos arreglos estéticos.

La actual Miss Universo se sinceró en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en su canal de youtube, y negó que haya riesgo de perder su corona como la reina de belleza por excelencia en el mundo.

Me los hice hace unos años, como en el 2017 y no tiene nada que ver con conservar o no mi corona, Miss Universo no prohíbe esas cirugías, tú sabes qué haces con tu cuerpo”, contó.