Andrea Legarreta rompe en llanto frente a Erik Rubín al hablar de su separación en programa

Ciudad de México.- Andrea Legarreta no pudo contener las lágrimas frente a su ex pareja, Erik Rubín a pesar de estas en vivo.

Después de aclarar que ambos seguirán unidos por el cariño que se tienen y por el bien de sus hijas Mía y Nina, Legarreta rompió en llanto en la sección llamada “La Tina” mientras cuestionaba a su exmarido.

 

Luego de que Andrea dijera: “¿alguna vez te imaginaste físicamente a la Princesa Tibetana?”, Erik hizo una pausa y respondió: “Claro que sí… Ya la conocía de jóvenes”, a lo que la conductora con los ojos al borde de las lágrimas replicó: “me vas a hacer llorar, ¡qué bonito!, no te hagas no chorees, cuéntame, yo ni existía en ese momento”.

Por su parte, Rubín aclaró: “no, pero sí, así, una güerita, como tú, si te conocía, o sea, no eras la Princesa Tibetana, pero sí, sí me gustabas… te visualicé... y no nada más en el cristal”. Mientras tanto, Andrea comenzó a soltar las lágrimas y explicó: “¡ay!, ¡estoy conmovida!, es que ustedes saben que soy muy llorona”.

Recuerdan momentos juntos

Al respecto del lugar que ocupa en su corazón el tema “Tiempos de amor”, el músico en un inició no recordó el sencillo, pero al escuchar la tonada, comentó: “bueno, no empiezas, no pues imagínate guapa, es una canción que habla de nuestra historia, que habla de… de esa época donde decidimos que queríamos estar juntos y pues sí… vas a ver”. A su vez, la titular del matutino de Televisa agregó: “¡ay!, ¡qué bonito!, ya me hicieron llorar, es que soy bien llorona, ¿qué bonito verdad?, es que en la obra de teatro Rent, es un momento muy hermoso esa canción, y entonces justo cuando Erik […] al final de la obra”, momento en que Rubín la interrumpió para decir “te entregué el anillo (de compromiso)”.

Sobre los tres deseos que le pediría a Aladino, el intérprete manifestó: “soy sumamente afortunado, he logrado cumplir todos mis sueños, uno de ellos era una familia, y tú me la has regalado, profesionalmente la verdad es que no me he quedado con ganas de nada, y puede parecer como el clásico, pero pediría salud para mí, para los míos y que mis hijas se realicen y que sean felices, eso pediría”.

Hablan de la ruptura

Finalmente, la ahora expareja aprovechó el momento para hablar de lo que ha sucedido con ellos en estas semanas, sobre todo por las dudas sobre el motivo que los llevó a tomar la decisión de separarse.

En medio de lo que puedan decir, hay mucho amor, y sí hay mucha gente que le cuesta trabajo entenderlo, pero sí, no puedes no amar a una persona que te dio lo más bello de tu vida, los momentos más hermosos, y siempre, aunque no lo entiendan, ese no es problema de nosotros, es problema de ustedes, pero gracias también a la gente que nos ha dado mucho amor”

dijo la conductora con la voz entrecortada.

Conjuntamente, Erik explicó que esta decisión probablemente a la larga los vuelve a unir. “Estamos en un ejercicio que nos sugirieron, que desde hace tiempo nos habían sugerido, que llegó el momento en el cual pensamos que es el momento correcto para hacerlo, y que estamos seguros de que vamos a estar bien, y que hay mucho amor de por medio y precisamente esto nos va a ayudar para darnos cuenta en dónde estamos parados y a lo mejor recobrar ciertas cosas que se pueden perder en el camino o que hay un gran amor y somos unos grandes amigos, pero precisamente tenemos que cumplir con eso para saber”, declaró.

Finalmente, Andrea Legarreta expresó con una sonrisa nerviosa: “la moneda está en el aire”.