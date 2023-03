Alfredo Adame le responde a Andrea Legarreta tras anuncio de demanda

Ciudad de México.- Alfredo Adame le mandó un mensaje a Andrea Legarreta, después de que la presentadora revelara a los medios que tenía planes de iniciar un proceso legal en su contra por sus declaraciones.

Aunque la artista recientemente le ganó una demanda a una publicación, Alfredo dijo no tener miedo a ningún proceso legal.

Si se la quiere agarrar conmigo yo tengo tema con qué contestarle, y no tengo uno, tengo 50 temas con qué contestarle y taponearle sus demandas. Cosas de lavado de dinero, podemos hablar de muchas cosas, de bandas criminales, de fraudes de bienes y raíces en Acapulco, podemos hablar de muchas cosas. A mí cuando la gente me cae mal y no la quiero, la investigo”

Dijo Alfredo en entrevista para el programa Venga la Alegría.

La separación de Legarreta

Retomando el tema de la separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta, el también actor no descartó que los rumores de infidelidad del exTimbiriche con el integrante del grupo Kabah sean ciertos.

“No es mi culpa que el Apio que es más bonito, tiene el ojo azul y cuerpazo, pues le haya tumbado al marido, a Erik creo que sí se lo bajó, es mucho más bonito, es de ojo azul, tiene mejor cuerpazo y veinte años menos, entonces yo creo que sí se lo bajó ¿no?”, declaró,

Por último, Alfredo Adame manifestó que su antipatía contra Andrea no surgió de la noche a la mañana, y que incluso no ha sido él único al que la presentadora le ha hecho ver su suerte en el ámbito profesional.

“Veinte años la vida pesada, me quitó proyectos, me hizo maldad y media, ¿cómo quiere que la quiera una persona que por su culpa corrieron a siete productoras y productores de la televisión, del programa, y corrieron a trece conductores y conductoras? Tú me insultas y yo te la regreso, seas mujer o seas hombre, se acabó los veintitantos años de ataques que me hiciste cuando yo nunca dije nada, ni la denosté, ni la humillé, siempre la traté bien, te digo que hasta mi coche, un mercedes nuevo, se lo presté para que se casara”, expuso.