Andrea Legarreta habla de la pérdida de su primer hijo: "tienes los hijos que debes tener"

MÉXICO.- Andrea Legarreta y Erik Rubín acaban de celebrar 22 años juntos y la conductora recordó ante la prensa una difícil etapa de su relación. Fue el pasado 1 de abril en un encuentro con los medios que la conductora del programa Hoy habló de su matrimonio en el que han criado a sus dos hijas, Mía y Nina Rubín. En esta charla recordó la trágica pérdida de su primer hijo.

Legarreta admitió que por mucho tiempo le hizo ilusión tener un hijo varón, por lo que desde el inicio de su matrimonio la pareja buscó tener un bebé. Sin embargo, en su primer embarazo tuvo diversas complicaciones que finalmente terminaron en un aborto espontáneo.

“Fijate que el primer bebé que perdí hubiera sido niño, hicieron un estudio de por qué y los motivos (de la pérdida) y cuál era el sexo y habría sido niño”, compartió Andrea. Después agregó que aunque esta pérdida le afectó mucho fue algo que terminó fortaleciendo su relación pues se volvieron más unidos en los momentos de dificultades y cinco años después tuvieron a Mía, su primera hija.

Después de la llegada de Nina y en vista de que tenía la vida que quería, Legarreta pensó que lo importante es ser feliz con lo que tiene, en lugar de idealizar “lo que pudo haber sido”. Por esta razón, no lamenta no haber tenido un hijo varón. También enfatizó que lo importante es el proceso de crianza y no detalles como el género de los hijos.

“Después de esa perdida entendimos que si vas a tener un bebé, el bebé que tú tienes es el correcto, es el que tiene que llegar a tu vida y al final hay cosas que dejan de verse como un sueño, al final tienes los hijos que debes tener, son los correctos y los debes tienes que arropar y abrazar, no encapricharte con el sexo del bebé, está padre intentar darle mejores seres humanos a este planeta, educarlos... todo lo que implica la paternidad”, contó la conductora del matutino.

Le dedica mensaje en Instagram

Por medio de sus redes sociales, la conductora le dedicó un emotivo mensaje a su esposo, el cual acompañó de un par de fotografías tomadas el día de su boda. Fue durante las primeras horas del pasado viernes que Legarreta publicó en su cuenta de Instagram las palabras en honor a sus 22 años de matrimonio.

“Hace apenas 22 años… 22 años de recorrer juntos este camino llamado vida… 22 años juntos contra viento y marea… conociéndonos, transformándonos, aprendiendo, creciendo, gozando, riendo, cantando, bailando, viajando, en momentos de lágrimas, pruebas y tormentas… Y momentos de sol y arcoíris… 22 años reinventándonos y adaptándonos a tantas formas de amar”, inició la conductora.

“Hoy después de haber dicho SÍ hace 22 años, se me desborda de alegría el corazón al tener la certeza de que no nos equivocamos. Agradezco no habernos dejado vencer en los momentos difíciles. Me siento tan agradecida con Dios y la vida por “coincidir”. Estoy orgullosa de ser testigo del gran hombre que eres y en el que te has convertido. Gracias amor, por estos 22!! Gracias por la familia que somos!!”, finalizó.