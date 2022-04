Andrea Legarreta habla de su relación con Erik Rubín al cumplir 22 años de matrimonio

Ciudad de México.- Andrea Legarreta y Erik Rubín celebran este 1 de abril 22 años de matrimonio.

Debido a ello, la conductora habló sobre su relación con el ex Timbiriche y los altibajos que han vivido como pareja.

Te puede interesar: Andrea Legarreta se deja ver muy enamorada de Erik Rubín

Legarreta reflexionó sobre lo que ha vivido junto a Rubín y manifestó que además de los momentos felices, han experimentado otros muy complicados que han puesto en riesgo su relación.

Andrea Legarreta afirma que el amor es perfecto

“Muy feliz, yo creo que cuando te casas, enamorada y feliz y convencida de que esa es la persona, pues pasa el tiempo y pasas muchas cosas y el amor si es perfecto, pero los seres humanos no lo somos”, inició la artista.

Te puede interesar: Esta es la rutina de ejercicio que realiza Andrea Legarreta para mantener sus glúteos firmes

“Entonces cuando descubres que, a pesar de las situaciones complicadas, dolorosas y que hay momentos hermosos, hay piedritas en el camino, y hay a veces situaciones que te hacen cuestionarte muchas cosas, cuando te das cuenta que van andando en el mismo camino junto y que el amor es lo que los une, y que vale la pena seguir, pues no puedes tirar todo eso a la basura, y la verdad es que nosotros somos muy felices, hemos pasado etapas complicadas”, añadió.

Por último, Legarreta envió un mensaje a todas las parejas que atraviesan momentos difíciles. “Decirle a la gente que se ama y que cree en el amor, que vale la pena luchar por él, que no se esperen a que llegue a lo mejor, ay, un momentito, algo que los sacude, que los hace quizás cuestionarse, que sean honestos ustedes mismos, que sean honestos por su amor y que de verdad vale la pena”.

Te puede interesar: Así bailan cumbia Erik Rubín y Andrea Legarreta

Comparten en redes sociales su amor

Además de estas palabras, la pareja empleó las redes sociales para gritar su amor a los cuatro vientos tras más de dos décadas de haber contraído nupcias.

“Hace apenas 22 años… ����♥️♥️����22 años de recorrer juntos este camino llamado vida… 22 años juntos contra viento y marea… conociéndonos, transformándonos, aprendiendo, creciendo, gozando, riendo, cantando, bailando, viajando, en momentos de lágrimas, pruebas y tormentas… Y momentos de sol y arcoíris… 22 años reinventándonos y adaptándonos a tantas formas de amar… Hoy después de haber dicho SÍ hace 22 años, se me desborda de alegría el corazón al tener la certeza de que no nos equivocamos… Agradezco no habernos dejado vencer en los momentos difíciles…”, fue parte de lo que escribió Andrea.

Te puede interesar: Andrea Legarreta y Erik Rubín revelaron sus posiciones íntimas preferidas

Fotos: Cortesía Instagram

Por su parte, Erik Rubín manifestó: “Feliz aniversario hermosa ��@andrealegarreta A tu lado la vida es más sabrosa. Te amo profundamente. #love #amor #aniversario”.