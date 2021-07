Ana de la Reguera confesó sentir nervios al “usar armas en las películas”

CIUDAD DE MÉXICO. – La reconocida actriz de cine, teatro y televisión mexicana, Ana de la Reguera, se ha hecho paso en grandes producciones de Hollywood, por ejemplo, recientemente ganó gran popularidad por su participación en películas como “Army of Dead” y “The Forever Purge”.



Sobre ello, y en entrevista con el programa matutino “Hoy” de la televisora de San Ángel, Ana llegó como invitada y habló sobre su participación en la cinta “La Purga”, la cual fue estrenada el 1 de julio en los cines de México.

De la Reguera expresó su emoción por el estreno y dijo que “La Purga” ha recibido grandes comentarios, tanto por los actores como por su producción. Confesó, también, lo afortunada que se sentía por participar en una producción así, pues más que el guion o demás aspectos, se sintió emocionada por la oportunidad.



La trayectoria de Ana de la Reguera



Sobre su carrera actoral, Gabriel Soto, quien está sustituyendo a Arath de la Torre en el show, cuestionó a la actriz sobre si alguna vez ha sentido miedo al grabar una escena o incluso pena.



Me da más miedo lastimarme, las armas, debes tener muchísimo cuidado. En “La Purga” teníamos armas todo el tiempo y hay que manejarlas con mucho respeto y cuidado. Entonces, sí, siempre hay como esa cuestión de que algo te puede pasar, y en estas específicamente, como querían verlo muy realista, tenían balas de salva, te brinca o te queman un poco y te pones un poco tenso”, señaló la actriz.



Una nueva era para los actores mexicanos



En la entrevista, además, los conductores señalaron cómo los actores mexicanos, poco a poco, han ido obteniendo grandes y mejores papales en producciones de Hollywood, pues en la actualidad “incluso protagonizan estas películas”, señalaron.



Sobre ello, Ana de la Reguera expresó que, lo que a ella le gusta, es seguir trabajando y que los productores la sigan llamando a entrevista y, sobre todo, que a la gente le siga importando lo que hace, expresó, pues agregó que lo más difícil de su carrera es permanecer en ella.



También, la actriz reveló que vienen nuevos proyectos en su vida, como la precuela animada de “Army of the Dead”, que ya está lista, y dos proyectos “muy importantes” de los cuáles no reveló más información, pero aseguró que pronto darían noticias sobre ellos.