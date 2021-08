Ana Martin tramita carta de desahucio; dice no querer ser 'carga' para nadie

Ciudad de México.- Ana Martin reflexionó sobre la llegada de sus últimos días de vida y confesó que está preparando todo para ese momento durante la entrevista que brindó al programa Hoy.

Debido a que decidió no contraer nupcias ni tener hijos, es que la artista de 75 años desea no darle molestias a nadie y tener una muerte digna.

Estoy ahorita tramitando mi carta de desahucio por si me llega una enfermedad, a esta edad pues digo, tengo mi seguro médico, pero si yo tengo este tipo de enfermedades (terminales) o me caigo y no reacciono, es donde, pues te duermen”, explicó la primera actriz.

Atención en los requisitos

De la misma manera, la integrante de la telenovela “La Desalmada” destacó que este trámite tiene sus requisitos, por lo que ya está poniendo atención en ello. “Tiene que ser en tus cinco sentidos y el chiste es que sea con notario, y tu se lo das a tu doctor”.

Ante lo inesperado de su decisión, Ana Martin destacó: “A ver… ¿quién me va a cuidar?, si no coordino, ya no funciono, no voy a ser una carga para nadie”.

Por último, la artista confesó sentirse agradecida con el cariño de sus seguidores y manifestó que si ha empezado a hablar de su vida privada es en reconocimiento a ellos.

“No soy un ejemplo, les estoy contando (mi vida) y se las seguiré contando, y los amo profundamente porque la gran pasión de mi vida ustedes me la dieron”, destacó.