Ana Martín confesó que a sus 75 años “ya cerró el changarrito” y no se le antojan los hombres desnudos

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Ana Martin confesó en sus redes sociales que a sus 75 años de edad, ya no le atraen los hombres desnudos, ya que hace más de una década “cerró el changarrito”.

Este jueves, Ana Martin sorprendió a sus seguidores de Twitter al revelar que ya no le atraen los cuerpos desnudos de los hombres y si a estas alturas logra ver uno, se desmaya.

N’hombre, tengo 75 años de edad y si ahorita veo a un hombre desnudo, me desmayo, ¡qué horror! Cerré el ‘changarrito’ hace 10 años y no se me antoja para nada, soy muy feliz”, escribió la actriz.