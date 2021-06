"La pasión se acaba": Ana Martín rompe Twitter con sus mejores fotos de joven y tuits

CIUDAD DE MÉXICO.- Las redes sociales de Twitter se han "cimbrado" luego de que la actriz Ana Martín recordara sus años mozos con fotos durante su juventud y tuits sobre sus relaciones personales.

En las últimas horas, la actriz ha participado en producciones como "Soy tu dueña", "Rubí" y "Destilando Amor" compartió varias imágenes que cautivaron a los Usuarios de la plataforma, quienes se sorprendieron por la manera en la que lucía cuando era joven.

Sin embargo, demostró que lo jovial lo sigue llevando, ya que publicó un tuit en el que profundizó sobre sus relaciones amorosas, las cuales dijo que acababan por lo general cuando la pasión se acababa, asegurando que salió a su padre, "él tuvo a todas las mujeres; igual yo hice con los hombres".

"Mi relación amorosa más larga duró tres años y medio porque, cuando se me acababa la pasión, los cortaba. A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional, en eso salí a mi papá, ‘Palillo’ Que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres".

Por si fuera poco también se dio tiempo para compartir un meme usando una escena de una de sus actuaciones en telenovelas.

Por último también recordó cuando dio vida a Benita, su personaje en Soy tu dueña.