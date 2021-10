Ana Bárbara comparte emotivo video de su hermana a 20 años de su muerte

MÉXICO.- El pasado 23 de octubre, Ana Bárbara recordó a su hermana Marissa Ugalde, justo en el día en el que se cumplen 20 años de su partida. Este es un suceso que sin duda marcó su vida para siempre y la cantante asegura que incluso ahora no ha logrado reponerse del todo.

Ana Bárbara publicó un video en su cuenta oficial de Instagram donde muestra una serie de fotografías de momentos que vivió al lado de Marissa, desde su infancia, hasta sus últimos años. El clip está acompañado con una canción de su autoría llamada "Mar".

¡Ya hoy pasaron 20 años! El dolor de tu ausencia no se ha podido aliviar ni con todo el llanto; sin embargo, en mi alma y corazón te llevo para no extrañarte tanto. Te año hasta el infinito y más allá", escribió la grupera en la descripción del video.

En seguida la publicación se llenó con comentarios de sus seguidores que se mostraron conmovidos por el íntimo detalle que la cantante compartió con ellos. "Tienes un angelito que desde el cielo te cuida", "un abrazo a tu corazón", "suspiros al cielo" y "me encanta esa canción, ahora entiendo" son algunos de los comentarios que le dejaron sus colegas y fans.

Una pérdida irremplazable

En otra publicación, por medio de sus historias de Instagram, Ana Bárbara no pudo evitar romper en llanto al interpretar la canción "Mar", la misma que apareció en el video pues al parecer es la canción con la que recuerda a su hermana. "Mar, te llevaste mi esperanza con la fuerza que llegó hasta tu orilla esa mañana, no me dejaste casi nada solo tengo mi tristeza acompañándome en tu playa", dice la emotiva canción.

Marissa Ugalde murió en un accidente automovilístico a los 26 años de edad. En el programa Historias Engarzadas que se transmitía en TV Azteca, Ana Bárbara contó que estaba ensayando para un concierto cuando recibió una llamada telefónica de su madre, la señora Lourdes Motta, quien le dio la noticia.