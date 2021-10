¿Por qué Ana Bárbara y su hermano, Pancho Ugalde, no se hablan desde hace cinco años?

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Bárbara y su hermano menor, Pancho Ugalde, no se hablan desde hace cinco años, y así lo reveló el mismo cantante en una entrevista que se filtró en TikTok.

Fue en el canal de Pablo Chagra, con su “Chismilenial”, que reprodujo la entrevista que un medio de comunicación le hizo a Pancho Ugalde, el cantante reveló que no se habla con su hermana Ana Bárbara por desacuerdos familiares.

No hay unos acuerdos entre nosotros, quizás, si esa es la pregunta, pero creo que son desacuerdos que quedan en familia, peor yo sé del gran amor que ella me tiene, ella sabe del gran amor que le tengo, nunca jamás en mi vida le desearía un mal y sé que ella tampoco a mí. Tenemos casi cinco años que no hablamos”, confesó.