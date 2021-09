Pancho Ugalde regresa al medio artístico con ''Envidia''

Tijuana BC.- Luego de 15 años fuera del ambiente artístico, Pancho Ugalde regresa a los escenarios para cantarle al amor.

“Muy contento de que Dios y la vida me den la oportunidad de retomar este proyecto en solitario, y la verdad es que me siento feliz por el recibimiento del primer sencillo “Vestido de besos”, explicó el cantante.

En entrevista vía telefónica, el hermano de Ana Bárbara, pone en rotación el segundo sencillo “Envidia” que se estrena hoy miércoles.

Viene con su video y todo, lo grabamos en San Luis Potosí, que es de donde soy, me siento contento y espero que a la gente le guste también”

Destacó.

Dedicado a Joan Sebastian

Este material discográfico viene con dedicatoria, lo hizo en honor al gran Joan Sebastian, quien falleció en el 2015.

“Hay un auge de talentos también, no solo de ritmos, pero bueno, yo estoy tratando de poner mi granito de arena, como en su momento lo hice hace quince años.

“Como fue cantando canciones amorosas, que no ofendan, que no denigren, que no pongan ni por debajo ni por encima al hombre y a la mujer”, detalló.

Retomando los pasos del ídolo de Juliantla

Por ello rescató parte de este material que el ídolo de Juliantla hizo éxito mientras estaba con vida, y ahora le da ese toque con su talento.

“Joan tiene un catálogo muy sano, muy transparente donde habla de cosas de amor, donde se dirige con mucho respeto a la mujer y es lo que quiero seguir manejando, porque también ya me escuchan mis hijos”, sostuvo.

En el 2005, se unió con su hermano Antero para así formar “Los Elegidos”, dueto dedicado a interpretar música de banda.

“Hoy me siento contento porque tengo la oportunidad de elegir que camino ir tomando en la cuestión musical, sé que es difícil ahora por la pandemia, pero creo que la música siempre hará falta y más de amor”, finalizó.

A detalle

Pancho Ugalde

Sencillo: “Envidia”

Estreno: 1 de septiembre

@panchougalde