Joan Sebastián: Abogado confirma murió intestado ¿Qué será de sus bienes?

MÉXICO.- A casi seis años de la muerte de Joan Sebastian su familia sigue sumida en importantes problemas legales que complican los procesos de repartición de bienes materiales, y es que su hija menor, Juliana Fugueroa tomó las redes sociales para denunciar que no ha recibido la correspondiente repartición que le corresponde.

“Los que se quedaron con todo fueron mis hermanos, se repartieron relojes, lentes, camionetas, todo entre ellos y yo no he recibido ni una calceta. Si yo tengo dos camisas, dos sacos y un par de zapatos de mi papá es porque un señor guardó esas cosas en el rancho y me dijo: ‘Juliana, yo sé que a ti no te van a dar nada, llévate eso por favor’ ¿Pueden creer eso? Si yo tengo cosas de mi papá es porque alguien más me lo dio, no mi familia”, expresó la joven hace unas semanas.

A esta situación, Maribel Guardia, quien fue pareja de “El rey del jaripeo” declaró hace una semana que estos bienes no se habían repartido y aún estaban a la expectativa de saber qué sigue en este proceso legal para poder darle a cada hijo lo que le corresponde por derecho.

Así aclaran el estado del testamento de Joan Sebastian

Para hacer la información mucho más certera y confiable, el abogado de la familia, Cipriano Sotelo declaró a los medios que el compositor no dejó un testamento, hecho que significa una traba en el proceso de repartición de bienes; aunque adelantó que al no existir este documento se hará una entrega en partes iguales.

“Joan Sebastian no dejó testamento y la ley es quien determina quien tiene derecho o no”, explicó Sotelo con respecto a los bienes, propiedades, regalías y dinero que formaron parte de las posesiones del intérprete de “Tatuajes”. Además, especificó que los beneficiarios serán los hijos de Joan Sebastian y su última pareja.

“Son nueve coherederos en partes proporcionales”, destacó el abogado. Al respecto, se sabe que los herederos por derecho de ley son José Manuel Figueroa, Zarelea Figueroa, Julián Figueroa, Joana Marcelia Figueroa, D’Yavé Figueroa y Juliana Figueroa; así como los descendiantes de Juan Sebastián y Trigo Figueroa, al igual que su última pareja, Claudia Alina Espín.

Por el momento el proceso de repartición se encuentra en pausa debido a que no es posible hacer la lectura del documento correspondiente toda vez que en los juzgados no es posible hacer la correspondiente lectura de los papeles que determinarían a quien le corresponden los bienes del cantante.

Un detalle importante sobre este avance en la información al respecto del testamento es que contrario a lo que se pensaba, Maribel Guardia, su exesposa, no recibirá ningún bien debido a que conforme a la ley no le corresponde.