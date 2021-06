“American Horror Stories” tiene fecha de estreno y trailer

CIUDAD DE MÉXICO. – Se ha revelado una buena noticia para los fans de la reconocida serie de terror creada por Ryan Murphy, pues se ha confirmado que el spin-off “American Horror Stories” ya tiene fecha de estreno, reparto e incluso se dio a conocer el primer trailer.



Por medio de redes sociales, la cuenta oficial de la serie anunció que el estreno será el próximo 15 de julio por FX de la plataforma Hulu.



La serie contará con 16 episodios de una hora cada uno, y es probable que cuente con la participación de algunos de los personajes favoritos de American Horror Story.



Por el momento, no se ha relevado mucha información sobre la serie, pero se ha confirmado que el reparto principal de la serie estará conformado por Kevin McHale (Glee), Dyllón Burnside (Pose), Nico Greetham (The Prom) y Charles Melton (Riverdale).



Se espera, además, que Sarah Paulson, reconocida actriz estadounidense por su participación en series y películas de terror regrese a la saga para protagonizar algunos episodios.



“American Horror Stories” estará centrado en mitos, leyendas y tradiciones del terror, aseguró Murphy por medio de Twitter. Además, la notica causó un revuelo aún mayor con la creciente espera de la llegada de la temporada 10 de AHS.



La temporada diez de la exitosa serie de terror podría llegar el próximo 25 de agosto con 9 episodios nuevos.



Muchas de las escenas que estábamos rodando dependían de un momento muy específico; era una serie que dependía del clima. Por tanto, no sé que vamos a hacer, no sé que será lo siguiente. No sé si adelantaremos otra de las temporadas o tal vez esperemos un año para rodar esta”, confesó Murphy sobre el retraso por la pandemia.