Conoce a Sarah Paulson, el nuevo rostro del terror

CIUDAD DE MÉXICO. – Con el debut en Netflix de la película “Corre”, la actriz Sarah Paulson agrega otro personaje a su lista de “mujeres perversas”.



El filme se estrenó a finales del año pasado en la plataforma de streaming Hulu, convirtiéndose en una de las más exitosas de ese portal.



Sin embargo, este viernes llega el thriller a Netflix, el proyecto de Paulson que promete poner al público “al filo de sus sillones”.



En esta producción, Paulson interpreta a Diane, madre soltera que ha dedicado su vida al cuidado de su hija con discapacidad, Chloe, quien espera poder irse a la universidad. La película muestra el aumento de la tensión entre ambas, hasta el punto de que la hija comienza a darse cuenta de lo que la mujer sería capaz de hacer por mantenerla a su lado.



Originaria de Florida, Sarah Paulson comenzó su carrera en títulos como “La ley y el orden”, “American Gothic”, “Jack & Jill”, “Deadwood” y “Lo que ellas quieren” al lado de Mel Gibson.



La actriz fue abriéndose camino en Hollywood hasta llegar a participar en American Horror Story, producción de Ryan Murphy, donde mostró su increíble dominio por papeles de suspenso, convirtiéndose en una de las favoritas del director, según el portal tvshow.



Fue gracias a esa serie que Paulson se dio a conocer con impactantes personajes como “Cordelia” (AHS Coven), “Lana Winters” (Asylum), “Dot” y “Bette Tattler” (Freakshow).



Recientemente se destacó por su papel protagónico en la serie “Ratched”, estrenada en 2020 en Netflix, donde interpretó a una joven Mildred Ratched, años antes de convertirse en la despiadada enfermera que martiriza a Jack Nicholson en “Atrapado sin salida”.



No me asusta interpretar a personajes retorcidos. Hay muchos en el mundo y alguna cualidad tendrán, ¿no?. No quiero tenerles simpatía, pero me gusta entender sus motivaciones”, contó la actriz para la revista S Moda.