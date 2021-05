Amenazan de muerte a Manuel Turizo por opinar sobre protestas en Colombia

COLOMBIA.- Manuel Turizo tiene en claro su postura respecto a las protestas en Colombia: Él sólo busca la paz.

El cantante, quien está en promoción de su nuevo disco “Dopamina”, compartió su sentir respecto a la lamentable situación que vive su país natal, envuelto en protestas violentas por la reforma tributaria.

Nunca he sido partidario de que el resentimiento se responda con resentimiento”, dijo Manuel Turizo en rueda de prensa con los medios.

“Hemos vivido la misma historia, el ciclo repetitivo y el círculo vicioso durante 60 años. En mi opinión, porque cada quien tiene una opinión muy distinta, no es que la mía sea la acertada, es que hay que proclamar paz, sí tenemos que exponer la situación, tenemos que hacer una nube bien grande para que el estado se dé cuenta de lo que está sucediendo no está bien, que están cometiendo errores”.

Sin embargo, por expresar su opinión pacifista, el intérprete de “La Nota” ha recibido amenazas de muerte tanto en contra suya como de su familia.

“Es muy complicado cuando intentas incitar paz, y la gente te tira. Desde que salió esa situación lo que he dicho es: ‘Tranquilos, paz’, y me han dicho que ojalá me muera y se muera mi familia, por no incitar a la violencia. No puedo unirme a esa revolución de violencia, y no lo voy a hacer, no lo apoyo, porque yo apoyo la paz, como todos los estamos haciendo”, comentó.

“Si tú sales a manifestarte, pero dañaste la barda, estás quemando hoteles, rompiendo los medios de transporte del país, porque el 60% de los medios de transporte de Cali están dañados… ¿eso te parece que es una manifestación donde la gente se merece que le respondan?”.

MANUEL TURIZO COMPARTE SU “DOPAMINA”

Para sacarse el trago amargo de lo que sufre su país, Manuel Turizo lanza su segundo álbum discográfico “Dopamina”, que contiene 13 temas inéditos entre los que se encuentran “Quiéreme mientras se pueda”, “Cosas malas” y “La Nota”.

“Estoy emocionado con este álbum, la verdad. Por esta pandemia se me atrasó mucho y estuve muy ansioso, me estaba volviendo loco porque me tocó parar, pero finalmente lo tenemos”, comentó Turizo.

“Son 13 canciones. Entre ellas, son bien diferentes. Son colaboraciones con Winsin y Yandel, Maluma, hay muchas en realidad. Son muy diferentes porque metiéndome en el viaje de Dopamina, poniéndole un concepto, cada canción expresa una historia distinta, la musicalidad, hay regué, afro, champeta, urbano, perreíto más oscuro de lo que solían escuchar. Es una evolución sin perder la esencia”, detalló.

QUIERE DUETO CON NODAL Y LOS FERNÁNDEZ

Turizo también expresó sus intenciones de cantar con algunos artistas mexicanos, entre ellos, algún integrante de la Dinastía Fernández, y el sonorense Christian Nodal, a quien considera como una de las voces mexicanas de la actualidad.

“Me gustaría grabar con cualquiera de los Fernández, padre e hijo, soy muy fanático de ellos dos. Y con Nodal, me gusta mucho eso. En México, siento que tienen voces muy poderosas y Nodal es el joven que va llevando la bandera en eso, es mi favorito, mi gusto personal. Tiene una interpretación con fuerza y sentimiento. Con una empatía de que es súper joven, tiene mi misma edad y me parece interesante lo que muestra y trabajando a ese nivel me impresiona”, comentó.