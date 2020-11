Llane y Manuel Turizo presentan "Será"

ESTADOS UNIDOS.- El cantante de música urbana Llane une talentos para grabar a dueto junto al intérprete Manuel Turizo su nuevo sencillo titulado "Será". En entrevista con Yuriria Sierra el cantante colombiano se dijo "Muy contento con esta canción junto a Manuel Turizo".

El colombiano platica que el paso por la pandemia no ha sido sencillo, pero ha encontrado refugio en la música. "Hay que seguir trabajando, todos tener la actitud de que todo saldrá bien. Cada quien en lo suyo, yo si la música no seria nada, es el medio de llegar a mas personas y me ha dado grandes alegrías. Es un gran medio para desconectarse y disfrutar de una buena canción".

Al preguntarle cómo surgió esta sinergia entre ambos intérpretes el cantante comentó, "Manuel es amigo mío desde hace tiempo, ya habíamos hecho música antes. Esta canción la compuse hace mas de un año para una persona que estuve y me terminaron, pero esta canción fue el puente para que me perdonaran. Manuel la escuchó y le gustó bastante. De ahí surgió la idea de grabarla juntos".

El tema "Será" forma parte del nuevo disco con el que arranca la carrera de Llane. "Estoy trabajando junto a mi compañía en el lanzamiento de mi primer disco, Warner Music, para en mayo sacar mi trabajo y un nuevo disco. Los escogí porque su sonido va muy acorde a lo que quiero. "Presente" será el nombre del nuevo disco", aseveró el cantante de género urbano.

Juan David Castaño Montoya, mejor conocido en el ambiente musical como Llane, explica la importancia que tiene para él el presente, por ello es que se seleccionó este como el titulo de su primer disco. "Uno lo dice y no es consciente de que el presente es la mejor manera de vivir, hay días que son muy complicados, pero no hay como ser agradecido para que uno y su vida inicie a tener un rumbo diferente. El presente me ha servido para vivir, hacer música y seguir adelante", comentó el intérprete.

Quién es Llane

Llane es un cantante de 30 años, nacido en Sabaneta, Colombia, mejor conocido en aquel país por su trabajo como cantante y compositor colombiano de pop latino y reguetón. Como miembro de la banda musical Piso21 inició su carrera en el 2011 con el que hizo algunos duetos con artistas como Maluma y Nicky Jam, no es la primera vez que graba al lado de Manuel Turizo, ya que con la banda ya lo hizo cuando grabaron el sencillo "Déjala que vuelva".

Es en 2019 cuando decide separarse de la banda Piso21 para dedicarse a sus carrera como solista, e motivo se debe a que había decidido residir en los Estados Unidos lo cual dificultaba su estadía con el grupo. En octubre del mismo año lanza su primer sencillo como solista titulado "Mas de ti", producido por Sky bajo la discografía de Warner Music.