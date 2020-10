Busca Manuel Turizo volar alto con nuevo sencillo 'La nota'

Tijuana, BC.- El colombiano Manuel Turizo desea que sus alas vuelen tan alto, que su nombre retumbe en el orbe como el de sus colegas, Shakira, J Balvin o Maluma.

Quien saltará al gusto del público con “Una lady como tú” en el 2016, este 2020 su sueños se siguen cristalizando, por ello aunado a la música su pensamiento social sigue vigente.

“Yo me siento orgullosos de ellos, son motivación, me encantaría ser como ellos, aunque siento que todavía no estoy en el momento preciso de mi carrera en el que pueda tener la influencia suficiente para ser realidad las cosas, pero por ello trabajamos y quiero hacer una fundación para esas personas que no tienen los medios para evolucionar con su talento en la música, yo les pueda ayudar con una fundación”, dijo en entrevista vía Zoom.

El joven de apenas 20 años de edad, forma parte de la nueva ola de talentos colombianos al lado de Sebastian Yatra, Camilo, BL, y ese hilo nuevo de creadores.

“Nuestra generación viene a proponer, yo creo que estamos haciendo algo valioso con identidad, yo pienso que los que prevalecen y se quedan, son los que en realidad tienen una identidad distintiva y tiene seguridad en lo que quieren proyectar”, puntualizó.

Actualmente “La nota” es el reciente sencillo de Manuel Turizo, tema que forma parte de su próximo disco.

“Estamos empezando el lanzamiento de mi segundo álbum con este corte, el álbum se llama “Dopamina”, finalizó.

A detalle

Manuel Turizo

Cantante

Sencillo: La Nota

Disco: Dopamina