Altair Jarabo y la posibilidad de retirarse de la actuación después de su boda en Francia

Ciudad de México.- Altair Jarabo habló de su futuro en el medio artístico y personal a escasos días de casarse en Francia con el empresario Frédéric García en un lujoso castillo rodeada de sus amigos y seres queridos.

Siempre que me preguntan la gente dice ‘¿ya no vas a vivir en México?’, y les digo ‘no, no, no, de ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo también y mi familia también’. Y me preguntan si ya me voy a casar y ya me voy a guardar en mi casa. No, yo sigo pendiente de muchas metas que tengo y de muchas realizaciones que tengo pendientes

Comentó la actriz en entrevista con la revista People en Español.

De la misma manera, Jarabo subrayó que cuenta con todo el apoyo de su esposo para seguir desarrollándose en el plano profesional. “Sigo con ganas de trabajar y de entrar a un proyecto. En cuanto salga un proyecto será cuestión de estudiar si es en México o es en Miami… Frédéric ha sido muy abierto a acompañarme a lo que yo tengo que hacer y eso se lo agradezco inmensamente, así que tengo la tranquilidad de que ambos vamos a seguir cumpliendo nuestras metas”.

Deslindarse de sus raíces mexicanas

Conjuntamente, Altair manifestó que, aunque ahora tenga un lugar para vivir en Francia, no puede deslindarse de sus raíces. “Yo creo que voy a trabajar en México pronto y mi familia está en México, yo soy mexicana, ahí nos conocimos y, aunque tengamos aquí una base y estemos ahora de momento, no, no, yo no me puedo deslindar de México de ninguna manera”.

Por último, la artista de 35 años externó su deseo de convertirse en madre, pero no por ahora. “En plazo corto no, quiero pensar que me llamara la naturaleza y si es así Frédéric sabe que será un proceso juntos y él lo haría encantado, pero de momento sería una mentira decirte que ya quiero babies, la verdad es que no lo veo pronto”.