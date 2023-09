Alicia Machado recuerda agresión de José Manuel Figueroa cuando eran pareja

Ciudad de México.- Alicia Machado compartió detalles de un incidente en el que afirma haber sido agredida por José Manuel Figueroa, con quien tuvo una relación sentimental en 2016.

La revelación se produjo durante una conversación en el programa "Secretos de las indomables", donde participaba junto a Yuri, Paty Manterola y Ninel Conde.

Según el relato de Machado, la discusión se originó cuando se le preguntó qué haría para celebrar su cumpleaños, ya que amigos suyos estaban organizando una fiesta.

José Manuel Figueroa.

El incidente

Y de repente el cuate, que además tiene una mano de este tamaño, es un señor de este vuelo [alto], se voltea y me vuela una cachetada, pero de la nada. Yo nunca he entendido como ese chico no está preso”, inició su relato Machado.

“Este cuate se viene encima de mí, y me empieza a dar patadas en el suelo con una bota de este tamaño [grande]. Yo esto nunca lo había hablado, pero ya me vale madr*, ¿ya cuántas veces más me va a amenazar de muerte?”, agregó la exMiss Universo.

“Lo primero que hizo fue empezarme a llamarme y decirme ‘voy a hacer que te saquen de México, voy a hacer que te quiten la residencia, voy a hacer que te deporten’”, contó.

Alicia Machado tuvo que regresar a su país

A raíz de esta situación, Machado regresó a su país de origen. Su familia, al enterarse de lo ocurrido, reaccionó con consternación.

Alicia Machado.

Machado relató que su padre y otros familiares incluso consideraron tomar medidas drásticas en contra de Figueroa debido a la gravedad de la situación.

“Mi papá llega a la casa, me ve y empieza ‘¿qué te pasó?, ¿qué fue lo que pasó?, dime’, y yo le dije a mi papá ‘me pasó esto con una persona’. Pues se fueron mi tío Paco, mi tío Gustavo, mi primo “El negro”, mi papá y mi hermano el mayor Arturo, pues se iban a ir a México en el avión, porque lo iban a matar”, narró Machado.

Sugiere que Figueroa tiene conflictos con su sexualidad

Finalmente, Alicia Machado sugirió que Figueroa podría tener conflictos relacionados con su sexualidad, lo que, según ella, podría haber influido en su comportamiento violento hacia las mujeres. Sin embargo, no proporcionó evidencia o detalles adicionales para respaldar esta afirmación.

“El hombre que golpea a una mujer de esa manera tiene dos grandes problemas en su ser, un gran complejo de inferioridad, porque no puede ser igual de #$*¨con otro varón, con otro macho, y desafortunadamente son homosexuales, pero por su situación no pueden (decirlo abiertamente), entonces su manera de sacar esa cosas y ese odio a esa energía femenina, es agredirla”, remató.