Alicia Machado advierte a Ana Bárbara sobre José Manuel Figueroa

Ciudad de México.- Alicia Machado se suma a una nueva polémica, ahora al advertir a Ana Bárbara sobre José Manuel Figueroa.

La actriz envió un mensaje a su colega luego de que la intérprete ha sido acusada por Figueroa de no darle su crédito en la canción ‘Fruta prohibida’.

Te puede interesar: Filtran audio de Alicia Machado insultando a Kimberly Flores: "se lo merecen por pu**"

Debido a que la venezolana señaló al hijo de Joan Sebastian por presunta violencia cuando tuvieron un amorío, es que ahora decidió externar todo su apoyo a la cantautora, aunque dejó entrever que podría estar en peligro por la disputa del mencionado tema.

Alicia Machado recuerda su pasado con José Manuel Figueroa

“Bueno, ¡pero imagínate tú de quién estamos hablando!, pero no quiero hablar de eso, la situación en México, y la violencia en contra de la mujer está en estos momentos tan fuerte que a mi me da pánico meterme con un hombre así, no vaya a ser que me pase algo. Amo a Ana Bárbara, eres una ricura, bella, preciosa, talentosa y ella puede componer 15 canciones mejores que esa”, expresó la artista.

Te puede interesar: Alicia Machado recibe petición de su hija de 15 años para ponerse implantes de senos

Por otra parte, durante su encuentro con la prensa en el claquetazo final de la cinta ‘Killer Babes’, la ex Miss Universo también se mostró consternada por el tiroteo que recientemente ocurrió en una escuela primaria de Texas.

“Es un tema muy sensible para mí, ustedes saben que yo soy activista, por los derechos no solo de la mujer, sino los derechos de nosotros los hispanos en Estados Unidos, y estamos en un momento muy triste, yo como madre estoy devastada, pero ahora como activista cada día me enajeno más, porque se va a lograr una modificación de la enmienda número 2 de la constitución de Estados Unidos, le pese a quien le pese, armas, más droga, más falta de salud mental es lo que está pasando, esa es la ecuación y uno de estos tres elementos tiene que cambiar”, expresó.

Te puede interesar: Alicia Machado no se sometió a bypass gástrico para recuperar su figura

Preocupada por su hija que vive en EU

Asimismo, confesó que está muy preocupada por su hija, debido a que ella vive en ese país. “Mi hija es una estadounidense, es una niña de 13 años, y vamos a tener que luchar todos. De hecho, ha sido bien difícil para mí desde ayer, porque mi mamá es la que me ayuda y mi hija es una buena niña”.

Por último, la artista confesó que en este momento su hija ha faltado a la escuela justamente por esa razón. “No he querido mandar a la niña ni ayer ni hoy, entonces es mucho más profundo que lo que ustedes se imaginan”, remató.