José Manuel Figueroa minimiza comentarios de Alicia Machado en su contra

Ciudad de México.- José Manuel Figueroa minimizó los comentarios que hizo sobre él Alicia Machado.

La ex reina de belleza había asegurado que la agredió físicamente cuando tuvieron una relación, hecho al que el hijo de Joan Sebastian restó importancia.

Figueroa manifestó que las acusaciones de Machado son falsas, por lo que hizo de menos las declaraciones de la venezolana.

“A esa Machado siempre le han caído mal las pastillas para bajar de peso, entonces pues es Alicia Machado, ¿qué te puedo decir?, siempre sí, nunca no, nunca nada, está confundida, ¡qué Dios la bendiga!, lo que quiera decir ella adelante, la verdad no le pongo caso a Alicia Machado”, dijo el intérprete a la prensa que lo captó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Denuncia contra Farina Chaparro

Por otra parte, José Manuel afirmó que su denuncia contra su ex pareja Farina Chaparro va mejor que nunca, por lo que no descarta que en breve se gire una orden de aprehensión contra ella.

“Mi denuncia va muy bien, va espectacular, va a haber muchas cosas que van a salir, me he guardado realmente porque si quiero que el proceso legal tenga su fin y su respeto […] por mí que se vaya al bote (cárcel), ¡así de fácil!, si los elementos legales y la justicia dice que sí, pues adelante, es el proceso que se debe de tomar. Así como si ella tiene las pruebas en contra de mi persona, como dice y ha dicho tantas veces, pues me mete al bote”, expresó.

Finalmente, el cantante dijo tener muchos elementos contra Farina, quien lo denunció ante las autoridades por violencia familiar y verbal. “Se ha comprobado por las cuentas de ella, de mis cuentas que ha seguido quitando, robando, utilizando mis cuentas, se ha comprobado también con diversos testigos muchas situaciones, muchos elementos de pruebas”.