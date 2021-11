La Casa de los Famosos: Alicia Machado confiesa que José Manuel Figueroa la golpeó

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras que los concursantes del reality de Telemundo están enfrentando las últimas semanas hasta conocer al participante ganador de "La Casa de los Famosos", los finalistas aprovecharon la soledad para revelar algunos secretos.

Ahora fue el turno de Alicia Machado, quien confesó que una de sus ex parejas le 'levantó la mano', asegurando que ha sido la única vez que un hombre lo ha hecho, además de revelar que esta persona le dio una bofetada que la lanzó a tres metros para luego golpearla a patadas mientras estaba en el piso.

Se trata de su ex pareja José Manuel Figueroa, el cantante que ha sido señalado en varias ocasiones de ser alguien tóxico, misógino, violento y abusador.

El hijo de El Gran Señor (...) Me levantó la mano y me pegó, me dio un bofetón y me voló tres metros más allá y después fue y me cayó a patadas. La única vez que un hombre me ha levantado la mano, y creo que ya no le quedaron ganas de volverlo a hacer. Y ese cuate es de esos, por eso golpea a mujeres. Es misógino y golpea mujeres (...) A mí me pegó, así como te estoy contando, pero no lo voy a mencionar porque no le daré publicidad", expresó la actriz venezolana.