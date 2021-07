José Manuel Figueroa es acusado de abuso físico por su expareja

CIUDAD DE MÉXICO.- El intérprete ha sido acusado por su expareja por abuso físico. Farina Chaparro, quien fuera pareja del hijo de Joan Sebastian , pero uno de los vídeos en los que demuestra las agresiones fue tomado por el mismo cantante.

El exponente de música regional mexicana enfrenta una nueva polémica, pues la modelo en ocasiones anteriores ya había compartido a través de su cuenta de Instagram algunas imágenes en las que daba a entender que haría una denuncia y después fueron filtrados videos tomados por él, retomados y expuestos esta mañana por el programa matutino "Sale el Sol ".

En el primer video, ambos están teniendo una fuerte discusión y Chaparro está llorando mientras se encuentra sentada en el suelo, desde ahí muestra los supuestos golpes que su pareja le dio minutos antes de que comenzara a grabar.