Expareja de José Manuel Figueroa asegura que el cantante es un “miserable y mantenido”

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que José Manuel Figueroa asegurara en un video que no tiene novia, pero tiene varias “musas”, Farina Chaparro, quien dijo ser exnovia del cantante, aseguró que es un mantenido y miserable.

Fue en sus redes sociales donde la modelo despotricó en contra del hijo de Joan Sebastian, con quien supuestamente sostuvo una relación amorosa, pero evidentemente terminó y sin avisarle, ya que la mujer habría publicado un texto en el que aseguraba que hasta hace 15 días, el artista la había llevado a la playa.

Ya que mi exnovio ha decidido, después de un año, hacer público, no que anda conmigo sino que ya no, y que esté diciendo públicamente que ya conoció a alguien más después de que hace 15 días me llevó a la playa por mi cumpleaños, sus fans lo saben, mi gente lo sabe. Neta, qué vergüenza. Juzguen ustedes”, reza parte del escrito que Chaparro publicó en su cuenta de Instagram.



“ES UN MISERABLE”: FARINA CHAPARRO

El texto que ya no se encuentra disponible en la red social fue retomado por “De Primera Mano”, en el cual la mujer confirma que ya no están juntos, lo que significa que ya no tiene el deber moral de seguirlo protegiendo y ocultar que es un “aprovechado, mantenido y miserable”.

“Díganle que qué patán puede ser… pero miserable. Qué vergüenza que si me debe dinero, no es para mi renta sino por la ropa de playa, el súper de su casa, las cosas de su reunión de cumpleaños, los recibos de su casa que pagué con mi tarjeta. Que no me debe ninguna caridad, como me dijo antes de bloquearme. Lo demás, si le salgo tan cara, como me dijo, me lo pago yo”, destacó.

Posteriormente, la joven influencer dio a entender que podría accionar legalmente en contra del cantante, ya que preguntó a sus seguidores que si entre sus contactos se encontraba un abogado, ya que quería asesorarse.

El pasado fin de semana, el intérprete de “Quiero y Necesito”, subió un video en sus historias de Instagram donde afirma que está soltero, pero que tiene varias musas que lo inspiran para sus canciones.

Añadió que actualmente tiene una musa, la cual no conoce, no ha besado y tal vez ella ni sepa que está en sus pensamientos, pero aclaró que su “novia actual” es su carrera, su música y su guitarra.