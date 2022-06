Alfredo Adame arremete contra Gustavo Adolfo Infante tras denuncia: "alcohólico drogadicto"

MÉXICO.- Hace unos días Alfredo Adame fue citado por las autoridades luego de que Gustavo Adolfo Infante lo denunciara por difamación y violencia de género en contra de su madre. en un encuentro con la prensa en la Marcha del Orgullo que se celebró el pasado 25 de junio, el actor arremetió contra el periodista, insultándolo y asegurando que influyó en el distanciamiento con su hijo.

Cabe recordar que fue en una entrevista con Infante que Mary Paz Banquells relató el infierno que vivió al lado de Adame y contó que mientras estaban casados el actor agredió verbalmente a su hijo Sebastián al enterarse de su orientación sexual.

Es una gran mentira que un estúp*do imbéc*l, llamado Gustavo Adolfo Infante, que no es periodista porque no tiene cédula profesional ni absolutamente nada, es un alcohólico drogadicto y mal nacido, agarró y lo indujo junto con la mamá para que fuera a decir a un programa”, aseguró.

Adame afirmó que nunca se comportó de esta forma con su hijo y que, por el contrario, él lo considera un gran padre y le agradece por haber sido “un gran proveedor”, según sus propias palabras.

No hubo reunión

Sobre la supuesta reconciliación que se daría durante la marcha, el también conductor reveló que no vio a su hijo porque no llegaron a un acuerdo sobre la presencia de la prensa; sin embargo, mostró su apoyo a la comunidad LGBTTT+ y agradeció la invitación.

“Vengo a esta marcha del orgullo, marcha de la dignidad y de la valentía. Yo nací en un mundo diverso, mi padre desde muy niño me enseñó que el respeto al derecho ajeno es la paz y qué bueno que ya hay apertura... Por fin una sociedad machista y primitiva está aceptando que hay diversidad y la gente merece respeto”, señaló.

Después recordó que desde el Día del Padre de este año planeaba reunirse con sus hijos, con quienes está distanciado desde su divorcio con Mary Paz Banquells. Sin embargo, el actor y los jóvenes no han concretado una cita debido a que quieren que la reunión sea privada y no haya cámaras presentes.

“Yo no voy a hacer ya más, yo ya hice lo que tenía qué hacer porque aquí prácticamente el ofendido soy yo. No tengo por qué andar mendigando el cariño de mis hijos, yo no les hice nada. Tan sencillo como eso, si quieren un acercamiento yo ya di el primer paso”, comentó.