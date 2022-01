Alfonso Herrera aconseja a la nueva generación de 'Rebelde': “Revisen sus contratos"

MÉXICO.- Este domingo 9 de enero, Alfonso Herrera usó su cuenta de Twitter para enviar sus mejores deseos a los protagonistas de la nueva versión de Rebelde y en el mensaje también incluyó un consejo que ha dado mucho de que hablar.

Poncho Herrera, como también se le conoce, citó un tuit promocional con imagenes de la serie de Netflix donde se ven los nuevos rostros de rebeldes que llegan a la prestigiosa Elite Way School y escribió junto a un emoji de un guiño: “¡Todo el éxito del mundo! Consejo, revisen bien sus contratos”.

Este contundente mensaje del actor que interpretó Miguel Arango en la telenovela juvenil alcanzó más de 60 mil likes, hasta el momento y provocó muchas reacciones por parte de los internautas. Cabe recordar que en una reciente entrevista con Yordi Rosado, Dulce María, otra de las estrellas del programa, confesó que a todos los actores les pagaban diferente, además de que era una cantidad muy pequeña para todas las ganancias que generaban.

Dulce María habla de su sueldo en RBD

Dulce María, quien interpretó a Roberta Pardo, contó que el sueldo de los integrantes de la agrupación era muy bajo, tomando en cuenta que se explotaba su imagen y se les hacía presentarse en giras internacionales. Ella comentó que entonces eran muy jóvenes para entender que sus trabajos no estaban siendo remunerados justamente por lo que los productores tomaron ventaja de esto.

Fue hasta el último año del proyecto que los actores expresaron su descontento a los ejecutivos, cuando se dieron cuenta de que a todos se les pagaban cantidades diferentes. Esto los que los llevó a reunirse para organizarse y presionar a la televisora.

“Hubo una vez que nos juntamos, en una gira en Chile y ahí empezamos a hablar y nos dimos cuenta que todos ganábamos diferente. Entonces, fue algo súperfuerte, porque ganábamos súperpoquito”, contó la actriz. “Ahora, a esta edad, porque entonces no teníamos mente para eso, hacemos cuentas de lo que se generaba con los conciertos y, claro, a nosotros nos tocaba muy poquito”, continuó Dulce, María.

Aunque las demandas de los actores fueron escuchadas y se les dio un trato de exclusividad por parte de Televisa, esto ocurrió sólo durante el último año que trabajaron en el proyecto.

Finalmente, Dulce María contó que ha generado más ingresos durante estos últimos años trabajando desde casa por medio de su cuenta de Instagram que en sus proyectos en televisión. “Donde mejor te pagan son las campañas. Y en Rebelde, no, pues yo estaba... bueno, no sólo yo, todos. Nos bailaron bien bonito”, contó la también cantante, quien confesó que la única manera de poder adquirir propiedades a su nombre fue utilizado los ahorros de toda su vida, no por el salario que obtuvo por ser Roberta Pardo.