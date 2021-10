Alessandra Rosaldo asegura que Eugenio Derbez ha donado más de un millón de dólares a Acapulco

Tijuana BC.- Alessandra Rosaldo salió en defensa de Eugenio Derbez luego de la polémica que surgió alrededor del actor debido a la estatua que se realizó para homenajearlo, y que la gente asegurara que el también productor se colgaba de ‘Acapulco’ tras anunciar su serie, que lleva el mismo nombre del lugar.

“Todo esto que dicen me da tristeza, él no pidió ninguna estatua, ¡jamás en la vida!, o sea, se enteró de ‘¿hay una glorieta?, ¿de qué me están hablando?’... (él está) totalmente entregado a su país y todo lo que haya hecho es para México”, dijo la cantante en entrevista para el programa Sale el Sol.

Posteriormente, la integrante de Sentidos Opuestos aseguró que tiene la manera de comprobar que Eugenio donó mucho dinero al puerto de Acapulco.

Eugenio no ha hecho más que promover Acapulco siempre que ha podido, la imagen de Acapulco durante unos años hace tiempo y ya en la historia de nuestro país, y al día de hoy, la película mexicana y hablada en español más exitosa del mundo, ‘No se aceptan devoluciones’, pero quiero que sepas que donó la taquilla entera de un fin de semana completo, que es más de un millón de dólares, y ahí están las pruebas y ahí están las escuelas reconstruidas”

Manifestó.

Hablan mal de su marido

Para finalizar el tema, la intérprete se dijo molesta con las personas que han hablado mal de su marido, sobre todo porque es gente con su misma nacionalidad.

“Tristemente dicen por ahí, y yo me negaba a creerlo, pero hay algo de verdad, tristemente el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, y eso es muy triste, a mi cuando leo todo esto último, cuando me entero de todo lo que se está hablando, pues me da tristeza, una raya más al tigre”, subrayó.

Tras estas declaraciones, Eugenio únicamente empleó su cuenta de Instagram para agradecer el reconcomiendo que le hicieron, y junto a las fotos de la estatua escribió: “Muchísimas gracias a la gente de Acapulco por tan hermoso reconocimiento. Me siento muy honrado”.