Alejandro Speitzer pide a los hombres trabajar en su propio machismo para evitar violencia de género

MÉXICO.- La joven de 18 años Debanhi Escobar fue encontrada sin vida el pasado 21 de abril en una cisterna del motel Nueva Castilla luego de 13 días desaparecida. El caso ha causado indignación en los mexicanos por la creciente ola de feminicidios y desapariciones que se vive en el país y el actuar ineficiente y lento de las autoridades.

La desaparición y posterior hallazgo de la joven, ha sido tema de conversación en redes sociales donde usuarios, políticos y distintas figuras del espectáculo exigen acciones ante la violencia que amenaza la vida de las mujeres. El pasado 23 de abril, el actor mexicano Alejandro Speitzer se pronunció sobre el caso, lamentando el asesinato de la joven y reflexionado sobre la estructura de una sociedad en la que son tan frecuentes este tipo de delitos.

“Supongo que a todos nos partió el corazón esta historia, nos revolvió el estómago, nos avergonzó [...] Tengo la firme idea de que uno tiene que hacer estas luchas personales, que a veces pareciera no sirven de nada, ¿no? Pero yo creo que sirven de mucho”, fueron las palabras con las que inició el video que dura cerca de cinco minutos.

El actor opinó que es necesario identificar la raíz de la violencia en contra de las mujeres y señaló que corresponde a cada persona luchar contra el machismo por el cual se generan y fortalecen las agresiones. Speitzer denominó la sociedad en la que vivimos como “feminicida” y aseguró que las acciones machistas que se viven en la cotidianidad delatan el funcionamiento de todo un sistema en el que se refuerza el odio a las mujeres.

“Tengo seguidores, me siento con la responsabilidad de compartirles mi punto de vista y de tratar de hacer algo por frenar lo que ya nos está sobrepasando, lo que ya es una sociedad feminicida, lo que el gobierno no puede detener y porque no ha estado a la altura […] de lo que ellos prometieron. […] Cortemos esto de raíz, ¿a qué me refiero? A que estos feminicidios, estos actos tan brutales, tan penosos, han sido fortalecidos por todo ese machismo”, explicó.