Alejandro Fernández dice no saber sobre el estado de salud de Vicente Fernández

Ciudad de México.- Alejandro Fernández fue cuestionado sobre el estado de salud de su padre, Vicente Fernández luego de la caída que sufrió.

A su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, el “Potrillo” fue informado que su padre, había sido operado de emergencia.

Alejandro dijo no saber nada del tema durante su encuentro con la prensa, a pesar de que parte de su familia confirmó que Fernández tuvo una fuerte lesión en las cervicales.

No, no sé… no tengo idea, yo me terminé ya las vacaciones, muchas gracias eh”, dijo el cantante al escuchar las primeras preguntas de los reporteros.

Comunicación con su familia

Ante la interrogante sobre si no tenía comunicación con su familia, “El Potrillo” replicó: “sí, obviamente que sí hemos estado en contacto, pero no tengo nada de información, no sé”.

Mientras un reportero le recordaba que semanas atrás su padre también estuvo hospitalizado, Alejandro no tomó de la mejor manera el comentario y dijo: “Yo no sé si está hospitalizado hermano, no pongas palabras en mi boca”.

Reservándose el derecho a dar más información sobre el tema, el intérprete prefirió hablar de su cambio de imagen de la pandemia, asegurando que fue de las cosas buenas que sacó del aislamiento tras la pandemia.