Alejandro Fernández: quiere regresar a la actuación bajo dirección de Manolo Caro

Ciudad de México.- Alejandro Fernández se encuentra feliz y emocionado de volver a los escenarios tras la cancelación de sus shows por la pandemia de coronavirus; no obstante, el hijo del ‘Charro de Huentitán’ confesó que no descarta volver a la actuación.

Durante la entrevista que concedió al programa Venga la Alegría, el cantante mexicano fue cuestionado por la idea de volver a la pantalla grande, luego de su participación en la cinta “Zapata, el sueño del héroe”, a lo que contestó:

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Lo dejé, si se da... pues, o sea, hubo un momento en donde sí lo estuve persiguiendo, pero si no se da naturalmente, tampoco lo voy a forzar, entonces dije cuando se dé, si se da, adelante

Pese a esta declaración, Alejandro externó su interés por hacer algún proyecto en la pantalla chica, sobre todo en una serie realizada por el director Manolo Caro.

A ver si se puede amarrar algo

“Estaría increíble hacer algo, de hecho, ahora que estuve en España tuve un acercamiento con un productor muy importante en México, y estábamos platicando y le dije, yo creo que es una cosa que nadie sabía, que yo en un inicio seguía mucho la carrera de mi papá, o sea, estaba mucho con él, a mí me interesaba más el cine que la música, de niño, la vida me llevó hacía la música, pero le platiqué a Manolo y me dijo ‘¡ah!, no sabía, o sea, si te interesa buscamos algo y grabamos algo’, a ver si se puede amarrar algo ahí”, relató.

De esta manera es como el intérprete de “Caballero” ha dado el primer paso para volver a la actuación, aunque aclaró que esto no lo apartará de su música.