Alejandra Guzmán revela detalles del estado de salud de Silvia Pinal

Ciudad de México.- Luego del anuncio de la hospitalización de Silvia Pinal por complicaciones de la presión y Covid-19, Alejandra y Luis Enrique Guzmán ofrecieron más detalles.

A través de un enlace por teléfono, la Guzmán informó:

Te puede interesar: Silvia Pinal es hospitalizada de emergencia por Covid-19

“Ayer se le bajó la frecuencia cardiaca, se le subió la presión, le trajeron una medicina para que se le bajara, entonces reaccionó muy abruptamente, entonces llegó la doctora que siempre la ve, le puso un suero, y ahí decidimos llevarla en una ambulancia aquí a Médica Sur, entonces tenemos que esperar los estudios, le están poniendo un catéter en este momento que ya estamos Luis Enrique y yo autorizando”.

Alejandra Guzmán tiene fe que Silvia Pinal supere el Covid

Posteriormente, la también hija de Enrique Guzmán confesó que, a pesar del contagio de su madre, la familia tiene mucha fe en que la conductora y actriz saldrá avante de esta situación.

Te puede interesar: Silvia Pinal orgullosa de su bisnieta Michelle Salas y de sus logros en la moda

“Tiene Covid, esa es la cosa, nos enteramos cuando salimos de la segunda prueba que se le hizo en el hospital, está muy leve, está en un lugar apartado, entonces estamos en contacto con el doctor Daniel Sierra Lara, entonces aquí estamos, avisándole a todo el mundo. Mi mamá es fuerte, o sea que tenemos mucha… (esperanza)”, manifestó.

Asimismo, los hermanos Guzmán Pinal destacaron que debido al estrecho contacto que tuvieron deberán realizarse estudios para descartar que estén contagiados de coronavirus. “Ahorita nos vamos a hacer la prueba Luis Enrique y yo, porque estuvimos en contacto con ella, besándola, abrazándola, dándole agüita, poniéndole agüita en sus labios, que estaban muy resecos por el oxígeno”.

Te puede interesar: Silvia Pinal desea volver a enamorase a sus 90 años

Silvia Pinal se muestra fuerte

Por su parte, Luis Enrique aseguró que pese a su malestar, Doña Silvia se mostraba muy fuerte. “Mi mamá ayer obviamente tuvo un poquito de arritmia, tenía un poco de problemas para respirar, al ponerle los medicamentos, bueno primero le pusieron glucosa, luego otra para compensarla, y nos fuimos al hospital, el doctor la tenía que ver de cerca para determinar exactamente qué tratamiento se le podía dar. De ánimo bastante bien, estuvo platicando con nosotros en la ambulancia y llegando al hospital, platicando todo el tiempo”.

Sobre el momento en que pudo haberse infectado la matriarca de la Dinastía Pinal, el hijo de la actriz explicó: “Todo puede ser complicaciones del Covid, creemos que fue el fin de semana que se infectó, hasta después de 3 días se sentía muy bien, pero ya ahorita muestra el marco temprano, pero sí muestra marco de Covid”.

Te puede interesar: Silvia Pinal manda emotivo mensaje de despedida para Enrique Rocha

Al respecto del esquema de vacunación de doña Silvia, los hermanos explicaron. “Sí, claro, vacunadísima, nosotros también estamos vacunados los dos, y a mí ya me dio, entonces la verdad no nos sentimos mal, pero ahorita van a hacernos la prueba PCR a todos, y ahí les avisamos. Eso la verdad todavía no es, hasta enero. Todavía no le tocó a ella el refuerzo, pero sí tenía su segunda dosis desde hace tiempo y creemos que eso le va a ayudar mucho a no sufrir tanto el golpe”.

Podrían colocarle un marcapasos

De la misma forma, Alejandra detalló que si es necesario, la artista de 90 años deberá ser intervenida para que le coloquen un marcapasos. “Cuando nosotros salimos del hospital ayer, ya estaba estable, su corazón estaba con un ritmo cardiaco mejor, entonces se le bajó esa influencia de la medicina que le dieron, y teníamos que esperar 12 horas para poder ver si se le pone un marcapasos o no, por su edad y porque también esa es la manera de evitar tanta medicina y hacer que el marcapasos con la electricidad vuelva a hacer que el corazón se anime, porque a esa edad pasan cosas”.

Te puede interesar: A Silvia Pinal le gustaría recibir un homenaje en el Palacio de Bellas Artes

Finalmente, la intérprete se mostró muy positiva sobre la salud de su mamá. “El médico nos acaba de llamar, le van a poner un catéter para evitar todo eso de la picada […] pero estuvimos con ella y yo te puedo decir que mi mamá es muy sabia y nunca fumó, entonces tiene un corazón muy fuerte, la cosa es esperar lo del Covid, y está leve, entonces el doctor también está positivo y yo le mando esa buena vibra, ese amor y esa energía y hasta el último momento la escuché (bien), y ¿qué les puedo decir?, es mi madre y la amo”.