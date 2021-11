Silvia Pinal desea volver a enamorase a sus 90 años

Ciudad de México, la actriz Silvia Pinal tiene un aspecto mejor que nunca a pocos meses de haber tenido una recaída de salud por la que terminó en el hospital.

La conductora reveló durante una entrevista para la revista Caras que no descarta el volver a enamorarse. “De repente como que me falta algo, no sé si novio… o un amante… no sé qué me falta… muy poquito eh, porque yo no soy muy exigente”.

Con una sonrisa en su rostros, la actriz de 90 años confesó cuál ha sido la faceta más importante de su vida.

La de mujer, a mí no me tienen como bulto, sino que me tienen como abuela esto, abuela el otro, y siempre me necesitan, y eso me llena de gusto, soy una mujer sencilla, soy una mujer que le gusta trabajar, porque amo mi trabajo, pero también amo el ser libre, el tener pretendientes, el tener uno que otro novio. Yo he tenido la suerte de vivir todo, y de sobrevivirlo, que eso ha sido muy importante”

La diva del cine mexicano

De la misma manera, la llamada “Diva del Cine Mexicano” respondió si le gusta ser nombrada de esa manera, además de manifestar que el cuadro que le pintó Diego Rivera significa un episodio muy especial para ella.

“¡Ay, sí me encanta!... buen trabajo me ha costado, y cada que paso me sigue gustando (el cuadro). Lo que he logrado a través de los años, lo he raspado, lo he pulido, no es fácil”, comentó.

Para finalizar la charla, la madre de Alejandra Guzmán explicó qué es lo que le falta por hacer en la vida. “Otra película, quiero hacer otra película, pero ahorita no están haciendo nada, me tengo que esperar y necesito volver al teatro”.